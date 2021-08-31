Солистка «Стрелок» осадила Волочкову за обвинения соседей в национализме

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Надежда Квашенко
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Певица заявила, что заслуженная артистка РФ должна нести культуру в массы, а не просить всех писать под елочкой.

Фото, видео: Instagram @kattstrelka

Соседка Анастасии Волочковой, солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская живо отреагировала на обвинения в национализме, ранее высказанные балериной.

Бывшая прима Большого театра возмутилась тем, что председательница товарищества независимых собственников поселка, где проживает звезда, выгнала двух девочек-гражданок Таджикистана с игровой площадки, обосновывая это тем, что она предназначена только для детей собственников.

Волочкова сочла претензии председательницы проявлением национализма и высказалась о том, что несправедливо делить детей по принципу «своих» и «чужих».

Соседка балерины солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская, с которой у звездной блондинки давние претензии, прокомментировала заявления Волочковой на своей странице в Instagram.

Instagram @kattstrelka

По словам Любомской, с момента образования поселка в 2005 году были приняты достаточно жесткие правила.

«Для всех жителей исключается возможность прогулки персонала на детской площадке. Она очень маленькая, а детей в поселке достаточно много. Это правило касается всех жителей. Не понимаю, почему Волочкова считает, что для нее должны сделать исключение», — заявила Любомская.

Кроме того, соседка инстадивы добавила, что Волочкова, будучи заслуженной артисткой, «должна нести культуру в массы, а не просить всех писать под елочкой».

Как ранее писал 5-tv.ru, в авторстве скандального фото, на котором балерина справляет нужду в своем дворе Волочкова обвиняет именно Любомскую и грозит ей судебным иском.

Певица в свою очередь не упускает возможности высказать свое возмущение образом жизни эпатажной соседки.

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