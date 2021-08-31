Пропавшая дочь Успенской вышла на связь с поклонниками

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Карина Исхакова
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Ранее появилась информация, что артистка отправила свою наследницу на лечение в клинику.

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Пропавшая дочь певицы Любови Успенской вышла на связь с поклонниками. Татьяна Плаксина выложила на своей странице в Instagram видеообращение. Ранее в личном аккаунте наследницы артистки происходили странные вещи. Девушка молила своих подписчиков о помощи, она утверждала, что ее заперли и отняли телефон. После появилась информация, что Успенская отправила дочь на лечение в клинику. Сейчас Плаксина утверждает, что с ней все в порядке.

«Всем привет, мотыльки, мои поклонники. Все те, кто следит за мной и ждет новых песен, простите. В эти дни были неполадки с Instagram. Я сейчас репетирую, готовлюсь к концерту и встрече с вами. Очень вас люблю и ценю», — обратилась к фолловерам Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Некоторые интернет-пользователи усомнились в словах дочери Успенской. Другие же фолловеры порадовались, что девушка снова вернулись в социальную сеть.

«Хочется верить»;

«Дай бог, чтобы все так и было. Но предчувствие говорит о другом», — насторожились юзеры.

«Это прекрасно, Танюша, мы тебя любим»;

«Понятно сразу было, что взлом страницы», — написали комментаторы.

Конфликт между певицей и ее дочерью начался в 2018 году. Тогда Плаксина получила серьезную травму, упав с велосипеда. Девушка потеряла практически все зубы и сломала челюсть. По ее словам, ей было тяжело пережить кардинальные перемены во внешности, поэтому она пристрастилась к запрещенным веществам. Плаксина сбежала от матери в США, но потом вернулась в родительский дом. Наследница Успенской даже прибегла к помощи медиков, чтобы вернуть былую красоту. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская показала дочь, полностью восстановившую лицо.

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