Моргенштерн в платье зачитал свадебную клятву со скрижалей из пенопласта

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 049

Избранница артиста выехала на своеобразное таинство на белом коне в костюме жениха и с сигаретой в зубах.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @influesii; 5-tv.ru

Свадьба российского рэпера Моргенштерна хоть и была заявлена как традиционное празднество, но превратилась в фееричное шоу, масштаб кича в котором поражает сознание. На торжественной части гуляния, когда влюбленные произносят клятвы, исполнитель вышел на сцену в платье невесты с бутылкой в руке, а его избранница выехала на белом коне в костюме жениха с сигаретой в зубах.

Что означал сей жест — остается только догадываться. Так или иначе, артист помог своей уже официальной супруге и сопроводил до сцены. Там молодые зачитали клятвы, написанные, словно на скрижалях, на огромных кусках пенопласта. Стоит отметить, что клятвы эти были сдобрены матом и плоскими шуточками «ниже пояса».

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Под аплодисменты публики и зевак, собравшихся на набережной поглазеть на феерию, молодые обменялись кольцами, назвав их «наручниками для пальцев». После же Моргенштерн вскрикнул, что «пока нас запрещают, самое время сесть и развлекаться» (возможно, с бутылкой в руках в церемонию рэпер вышел не случайно), и закатил импровизированный концерт на радость всего честного народа, кто хотя бы мало-мальски интересуется судьбой и творчеством артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерн при гостях залез под юбку невесте во время первого танца новобрачных.

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