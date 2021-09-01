Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы: «Чморили постоянно»

Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы. По словам ведущей, она воспитывалась в неблагополучной семье, где никто не учил ее читать и писать. Своим признанием Сябитова поделилась в интервью URA.RU.

По воспоминаниям телесвахи, в советские годы всем было без разницы, в какой семье ты воспитываешься. Все школьники ходили в одинаковой форме. Однако спустя время образовалась несправедливая «ранговая система».

«Она не изменилась до сих пор. Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием „дно“, абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался», — сказала Роза Сябитова.

Ведущая также отметила, что в непростой жизненной ситуации ее спасал спорт. Благодаря активным занятиям в различных секциях Сябитова стала упертой и даже «злой» с точки зрения достижения поставленных целей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дважды разведенная Сябитова назвала главную заповедь счастливой семьи.