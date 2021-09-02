Зеркало проблем: Какие секреты о хозяйке скрывает дамская сумочка

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 111

Психолог Ольга Адрианова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что можно узнать, внимательно посмотрев на аксессуар женщины.

Фото, видео: Depositphotos / taras_nagirnyak; 5-tv.ru

Откроете свою сумочку — невольно выдадите все свои секреты, считают психологи. А гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова уверена, что огромное значение имеет и ее размер.

Большая сумка

Большая вместительная говорит о том, что ее хозяйка горит желанием предусмотреть абсолютно все, при этом она стремится не упустить из виду малейшую деталь и внутренне готова к любому возможному исходу.

«Контролировать абсолютно все и максимально обезопасить себя от любых последствий», — главные черты личности «большесумочницы» привела психолог.

Такие наполеоновские планы эксперт подвергла сомнению: все нереально предсказать. На самом деле, огромная ноша в виде чемодана сигнализирует о постоянной внутренней тревоге. Владелица такого внушительного аксессуара может переживать из-за того, что могла что-то забыть, что чего-то не хватает, она озабочена мыслью «а вдруг понадобится?».

Depositphotos / leszekglasner

Маленькая сумочка

Владелицы маленьких и миниатюрных сумочек предпочитают решать любые возникающие проблемы по ситуации.

«Они более легкие, спокойные и расслабленные. Находятся в доверии к этому миру к себе и в целом к ситуациям», — отметила эксперт.

Такая модница считает, что в случае необходимости разберется с любой проблемой самостоятельно. Такая уверенность, что все будет в порядке, придает ей комфорта и сил.

«Маленькая сумочка — это про базовые чувства спокойствия и безопасности, которые так необходимы, чтобы быть счастливой», — подчеркнула Ольга Адрианова.

Наполненность сумки

Если аксессуар большой, но полупустой или в него совсем ничего не положено, это свидетельствует о том, что ей присущ узкий взгляд на вещи и ситуации.

«Владелица привыкла не видеть возможностей и не использовать все данные ей ресурсы», — рассказала о слабостях таких женщин специалист.

Предположим, ей дали пять минут на то, чтобы сделать самопрезентацию и продать свои услуги, но она не воспользуется полностью отведенным для нее временем, уложившись в полминуты и не раскрыв при этом всех своих талантов. Другой пример утекания представившейся возможности, но уже в личном плане: на предложение мужчины вызвать для нее такси до дома она будет довольствоваться малым и откажется, сославшись на ближайшую остановку.

И дело здесь не в стеснении, полагает психолог. Зашоренность взгляда не позволяет раскрыть имеющиеся способности, которые при желании можно было бы развить и направить в результативное русло.

Размер — зеркало проблем в отношениях

Чем вместительнее сумочка, чем насыщеннее ее содержимое, тем меньше ее хозяйка склонна доверять своему партнеру. Из-за желания контролировать все и вся, она не может отдать мужскую роль своему мужчине: она хочет сама держать ситуацию под контролем, ей так спокойнее.

«Причина — она в принципе не доверяет мужчинам и всему миру, это чревато внутренним конфликтом. С одной стороны, она хочет чувствовать себя маленькой девочкой и хочет, чтобы о ней заботились, а с другой — мечтает о том, чтобы мужчина взял на себя решение всех проблем. Такой дисбаланс приводит к внутренней неудовлетворенности и нереализованности себя как женщины», — указала гипнотерапевт на источник проблем.

Обладательниц маленьких сумочек можно узнать по сияющей на лице улыбке: они легки в общении и склонны доверять своим спутникам, думая, что в случае проблемы мужчина ее решит.

«Как может быть иначе: это естественно, когда ты принцесса с маленьким ридикюлем и рядом с тобой твой рыцарь без страха и упрека, всегда готовый прийти к тебе на помощь», — объяснила психолог.

Однако, узнав о своем характере, не стоит сломя голову бежать в магазин за маленькой сумочкой. Дело не в ней: поработайте над своей внутренней расслабленностью, советует специалист, выбор аксессуара рекомендует доверить стилисту.

Как писал ранее 5-tv.ru, психолог назвала главные причины неудач в личной жизни.

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