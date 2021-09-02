Психолог объяснила, почему Моргенштерн решил сыграть «сатанинскую» свадьбу

Один из самых эпатажных исполнителей современной эстрады — рэпер Моргенштерн — в последний день лета сыграл свадьбу с 21-летней девушкой Диларой Зинатуллиной в традиционном русском стиле. Однако торжественное мероприятие было буквально окутано мистикой — торт весом в 666 килограммов, «дьявольские» украшения на нарядах гостей, теплоход черного цвета. Медицинский психолог и эксперт Ольга Коротина-Гессе в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, почему Моргенштерн решил сыграть свадьбу в «сатанинском» стиле и чем рэпер привлекает молодых поклонников.

По словам специалиста, Моргенштерн — это явление, которое требует внимание не только психологов, но даже политологов и маркетологов. Поскольку в современном обществе сложилась установка, что деньги являются целым мерилом успешности.

«У Моргенштерна есть деньги, у него есть харизма, у него есть здоровая творческая наглость. В принципе он не заморачивается — что хорошо, что плохо. Ему хочется сделать свадьбу в сатанинском варианте, он ее делает. Почему? Друзья, у него есть огромное количество поклонников. Он держит власть, так как у него есть деньги», — пояснила Ольга Коротина-Гессе.

По словам специалиста, молодые люди видят в Моргенштерне проявление некой свободы. И молодежь, в свою очередь, зачарованно наблюдая за своим кумиром, старается ему подражать. Однако, по мнению психолога, в точности повторить успех рэпера попросту невозможно.

«Моргенштерн вытащил в своей жизни, как он считает, счастливый билет. У него рядом интересное окружение. Это тешит его самолюбие. Для его творчества должны быть специфические слушатели. Поэтому Моргенштерн — это, конечно, явление, но это явление, которое порождено обществом и ценностями: кому-то Моргенштерн, кому-то Иоганн Себастьян Бах», — отметила она.

Психолог также добавила, что рэпер не мог сыграть свадьбу в любом другом стиле, кроме как в «сатанинском». Поскольку все его творчество демонстрирует именно этот образ жизни. Однако в душе Моргенштерн может быть совершенно другим человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы.