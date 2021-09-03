Сантиметры любви: какое мужское достоинство делает женщину счастливой

Размерами мужского достоинства озабочены не только сами мужчины, но и женщины. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о влиянии параметров полового органа партнера на качество женской сексуальной разрядки.

Чтобы понять, какое значение имеет размер пениса для женщин, нужно вспомнить не только о мужских комплексах, психологии, но и об элементарной анатомии и физиологии.

Размер

«Средняя длина полового члена половозрелого мужчины в состоянии эрекции колеблется в пределах от 12-16 сантиметров, а средняя окружность при эрекции — 10-13,5 сантиметров», — обозначил врач Евгений Кульгавчук.

При этом случаются и отклонения от условной нормы, причем в обе стороны. Есть мужчины с микропенисами в семь и менее сантиметров, встречаются и гиганты — более 25 сантиметров — но это скорее исключение из правил.

Специалист отметил, что пенис мужчины начинает развиваться еще во внутриутробном периоде, и добавляет «значимости» в подростковом возрасте, когда бушуют половые гормоны, и от их уровня зависит, насколько распустится будущий «каменный цветок».

Вдоль и поперек

«Размер полового члена для женщины не имеет значения, главное — как мужчина им пользуется», — эта фраза стала уже крылатой.

Правда это или нет? И да, и нет, считает эксперт, основываясь на своем многолетнем врачебном опыте. Отбрасывая прелюдию как эмоциональную составляющую, сексолог не считает объективным противопоставлять сантиметры обаянию и нежности.

Рассмотрим мужское наследство при одинаковых стартовых данных мужчин.

Длина

Большинство женщин не чувствуют существенной разницы при разнице в два-три сантиметра, если размер 13 или 14 сантиметров. И даже с 12 сантиметрами вполне можно доставать до шейки матки: для этого идеально подходят вариации миссионерской позиции, например, когда ноги женщины находятся на плечах мужчины.

Однако некоторые женщины считают выдающиеся размеры показателем маскулинности, и они отчасти правы, особенно если вспомнить о том, что мужественность формируется в подростковом периоде благодаря урагану тестостеронов.

«У любительниц „длинномеров“ имеются высокочувствительные зоны, которые расположены глубоко, в заднем своде или в области шейки матки. И таким женщинам длина, действительно, очень важна», — объяснил врач.

Но не стоит считать, что, чем больше, тем лучше. В практике сексологов бывают случаи, когда на прием обращаются пары, в которых половая жизни сошла на нет как раз из-за максимально допустимых значений: большой половой член часто становится причиной боли и травм, вплоть до разрывов, у женщин.

Диаметр

Большая окружность, широкий охват пениса — более ощутимый фактор. Он имеет значение для тех женщин, у которых большинство чувствительных зон находится на входе и на протяжении передней трети влагалища.

Без разницы

Некоторым женщинам размер совсем не важен, это зависит от «зрелости» их половых органов, ранее 5-tv.ru рассказывал о синдроме «немого» влагалища.

«У тех, у кого эрогенные зоны во влагалище не сформированы и сконцентрированы в основном только на клиторе, наполненность влагалища не играет решающей роли», — обозначил сексолог.

А что же делать мужчинам, для которых фаллос — показатель силы и мужественности? Как справиться с комплексом и обрести успех в сексуальных делах? И речь не только о тех, размер достоинства которых менее 12 сантиметров, с развитием порнографии чаще стали комплексовать и мужчины со средними размерами. При просмотре порно, в своем жанре сексуальной фантастики, они отдают себе отчета, что для съемок в роликах отбирают специальные, преувеличенные экземпляры.

Компенсация, или нет худа без добра

Некоторые из мужчин, не уверенные в том, что у них нормальное «наследство», могут скомпенсировать свою кажущуюся неполноценность красивой прелюдией, большим вниманием. Желая доставить своей женщине неземное удовольствие, они изучают особенности женской психологии и зачастую становятся искусными любовниками, при этом могут быть более верными, чем их коллеги с большим достоинством.

Все индивидуально: для одних важны параметры полового члена, для других — не очень. В любом случае, нет одинаковых людей, и степень удовлетворенности зависит от анатомических и физиологических особенностей каждого человека в отдельности. Даже если вы и ваш партнер ставите размер во главу угла, помните, что возможности современной сексологии — различные техники, физиотерапия, психологическая коррекция — позволяют решать эти деликатные вопросы и, таким образом, помогают наладить сексуальную гармонию в паре.

«Самое главное, помните, что секс — это не только цифры и движения, а еще и отношения, эмоции», — резюмировал Евгений Кульгавчук.

Ранее 5-tv.ru приводил советы врача-сексолога о том, как избавиться от любовной зависимости.