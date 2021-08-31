Синдром немого влагалища: почему женщина не получает удовольствия от секса

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 062

Сексолог рассказал, как повысить чувствительность женских половых органов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Horazny, Martin Sterba; 5-tv.ru

Синдром немого влагалища — заболевание, которое не представляет явную угрозу для здоровья, однако в значительной степени ухудшает качество сексуальной жизни. Женщина во время интимной близости может ничего не чувствовать и, как следствие, не получать оргазменную разрядку. Как объяснил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сексолог Дмитрий Гарин, основной причиной синдрома является снижение чувствительности женских половых органов.

«Рецепторы удовольствия просто не пробудились. А пробуждаются рецепторы удовольствия, как ни странно, в юном возрасте. Когда девушке молодой 13-21 год, у нее высокий гормональный фон. Под влиянием гормонов рецепторы выходят с поверхности влагалища очень хорошо и наполняются гамма-аминомасляной кислотой при стимуляции этого рецептора», — пояснил Дмитрий Гарин.

В качестве примера специалист рассказал о функционировании тельца Мейснера. Данный рецептор выделяет электрический ток, идущий по нервным окончаниям к мозгу — за счет этого процесса и наступает ощущение эйфории.

«Проблема номер два — это снижение иннервации. У женщины из-за проблем с тазом могут возникать проблемы с нервами. То есть нервы где-то пережимаются — то ли это натянутая связка, то ли спазмированная мышца. Но сигналы, которые дает влагалище при стимуляции, не проходят в мозг из-за сдавленных нервов», — отметил Гарин.

По словам сексолога, в случае выявления данного синдрома необходимо как можно раньше обратиться к грамотному специалисту, который поможет не только «разбудить» спящие рецепторы из толщи стенок влагалища, но и преодолеть психологические проблемы.

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