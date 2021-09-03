Андрей Норкин женился через год после смерти супруги

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. Об этом он сам сообщил, опубликовав фото с невестой в Instagram. В кадре ведущий политических ток-шоу запечатлен вместе с избранницей в московском загсе. На снимках они целуются и обмениваются кольцами.

«Воть», — коротко прокомментировал событие Норкин.

Instagram @norkinntv

Подписчики в комментариях наперебой поздравляют телеведущего и желают им с новоиспеченной супругой «совета да любви».

«Мой любимый ведущий, как я рада за вас! Будьте счастливы, всего вам самого замечательного!»;

«От всей души поздравляю! Мир вашему дому»;

«Молодец. Все правильно»;

«Какая пара! Живите долго и счастливо!», — радуются за Норкина фолловеры.

Другая часть пользователей не менее дружно осуждает ведущего за слишком скоротечный, по их мнению, траур по умершей жене Юлии.

«Андрей Николаевич, что ж так скоро? Светлая память Юленьке. А вам, дорогой, господь судья»;

«Круто, даже не поняла! Так можно быстро жениться любящему, потерявшего любимую жену?»;

«Воть… Недолго фраер тосковал»;

«Быстренько», — иронизируют недовольные поступком ведущего подписчики.

О смерти журналистки Юлии Норкиной стало известно 5 июня 2020 года. Она скончалась от инфаркта во возрасте 52 лет. С Андреем Норкиным они прожили в браке почти 30 лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после смерти супруги телеведущий дал обещание жить счастливо и, по всей видимости, сдержал слово. За прошедший год Норкин добился немалых успехов в карьере, вернувшись на телевидение. Кроме того, он стал дедушкой во второй раз — внучку журналисту подарила дочь Александра.