Андрей Норкин выполнил данное после смерти жены обещание?

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Елизавета Мареныч
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Известный телеведущий в прошлом году потерял свою возлюбленную Юлию.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @norkinntv

Телеведущий Андрей Норкин после смерти жены Юлии буквально учился жить заново. Первые дни после трагедии он избегал появляться на людях, приостановив работу на телевидении. Однако на девятый день после смерти супруги он опубликовал пост, в котором разместил фото счастливой Юлии.

На архивном кадре, сделанном на острове Родос, супруга телеведущего сидит за пляжным зонтиком, подняв руки вверх. По словам журналиста, возлюбленную он будет помнить именно такой — какой она запечатлена на этом снимке.

«Юлька сидит за пляжным столиком, а руки подняты, как будто она хочет взлететь. Я буду помнить ее такой — летящей и радостной. И я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо. И у меня к вам большая просьба: „Будьте счастливы и запомните Юльку — летящей!“», — трогательно подписал Норкин пост год назад.

Instagram @norkinntv

Судя по всему, телеведущий действительно выполнил свое обещание о «счастливой» жизни, которое дал в посте. За прошедший год он добился немалых успехов в карьере, вернувшись на телевидение. Кроме того, Андрей Норкин стал дедушкой во второй раз — внучку журналисту подарила дочь Александра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на девятый день после смерти режиссера Владимира Меньшова его дочь Юлия опубликовала интервью с ним.

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