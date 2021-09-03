Азизу заподозрили в организации скандала с разоблачением ее молодого супруга

Певицу Азизу, недавно вышедшую замуж за итальянского бизнесмена-ресторатора Алессандро Лортэ, телезрители заподозрили в организации скандала с ее новоиспеченным супругом.

Россияне усомнились в «разоблачении» 40-летнего мужчины в эфире телеканала «Россия-1». В программе Андрея Малахова Лортэ был представлен как мошенник, стремящийся прибрать к рукам состояние Азизы. Однако зрители программы предположили, что за организацией громкого скандала стоит сама певица. Они полагают, что таким образом звезда 1990-х пытается воскресить былую известность, ведь ни новых хитов, ни концертов у нее давно уже нет. Своими версиями зрители делятся в интернете.

«Многосерийный сериал. Теперь на этом можно зарабатывать, ведь Азиза давно нигде не поет»;

«Азиза сама и режиссирует эти шоу! Ей же надо как-то бабки зарабатывать»;

«Азизу спасать не надо, потому что она сама участвует в этом спектакле»;

«Должно быть совсем плохи дела у Азизы, раз она на такие спектакли подписывается», — комментируют скандал с замужеством певицы телезрители.

Многим кажется странным, что история с мужем-мошенником Азизы всплыла именно сейчас, а не до свадьбы. Зрители считают, что так и было задумано режиссерами скандального действа — чтобы как можно дольше удерживать интерес публики к певице.

В ходе вышедшей накануне телепередачи выяснилось, что итальянец Алессандро Лортэ — это родившийся в российском Липецке Александр Соколов, который давно переехал в Италию вместе с мамой и братом. Сейчас семья переживает не лучшие времена, поэтому женитьбой Алессандро на состоятельной Азизе якобы решила поправить свое финансовое состояние. Причем организатором коварного плана была названа новоиспеченная свекровь певицы.

Как сообщал 5-tv.ru, сама 57-летняя звезда после выхода разоблачительной программы только посмеялась. Она назвала эфир заказным, а его участников «каркающими воронами».