🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: суббота, 4 сентября, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует важным начинаниям, которые приведут к невероятному успеху. Звезды рекомендуют заняться карьерой или поправить положение на личном фронте.

♈ Овен

Семейные конфликты — это неотъемлемая часть жизни, Овны. Сегодня вы можете столкнуться с несогласием родителей. Однако постарайтесь не обострять ситуацию — лучше спокойно выскажите свою позицию и выпустите пар, чтобы освободиться от неприятного груза.

Космический совет: не усугубляйте семейные конфликты

♉ Телец

Тельцы, сейчас не время гнаться за острыми и новыми ощущениями. Поскольку не завершены еще старые проекты, которые вот-вот принесут вам большой успех. Так что сегодня постарайтесь быть верными своей стратегии и ставить перед собой высокие цели.

Космический совет: оставайтесь верны поставленной цели

♊ Близнецы

Время и энергия — это самые ценные ресурсы, Близнецы. Помните об этом каждый раз, когда кто-то захочет переступить через ваши личные границы и причинить вам непоправимый вред. И отбросьте, наконец, в сторону все то, что не резонирует с вашей душой.

Космический совет: научитесь отстаивать личные границы

♋ Рак

Раки, не стоит уходить с головой в повседневные дела и работу. Поскольку в последнее время вы слишком растрачиваете себя понапрасну. Сделайте передышку, чтобы сохранить эффективность и набраться сил для достижения поставленной цели.

Космический совет: пора вырваться из повседневной рутины