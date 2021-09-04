Сделал из красавицы секс-рабыню: детали похищения 23-летней девушки из Нижнего Новгорода

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Виктория Андреева
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Юная особа мечтала найти счастье на сайте знакомств, но едва не стала жертвой насильника. Злоумышленника уже задержали.

Сделал из красавицы секс-рабыню: детали похищения 23-летней девушки из Нижнего Новгорода

Фото: СК РФ; Depositphotos / 2Tinnakorn

Пропавшую под Нижним Новгородом 23-летнюю девушку чудом удалось спасти. Несколько дней в подвале гаража ее удерживал взрослый мужчина. Он сделал из юной особы секс-рабыню, которой изредка привозил еду. О деталях ЧП рассказали в Следственном комитете.

Несчастная сообщила правоохранителям, что 24 августа пришла на свидание к мужчине, с которым познакомилась на сайте для поиска вторых половинок. Девушка села в авто к кавалеру, тот предпринял попытку ее изнасиловать, а после увез в неизвестном направлении. Злоумышленник, угрожая ножом, затащил свою жертву в подвальное помещение схожее с бункером и сковал ее наручниками. На всякий случай, чтобы не сбежала. Он насиловал юную особу фактически до момента ее обнаружения.

Логово злодея выглядит жутко: бетонные стены, голый пол, коммуникации. Однако здесь есть и некоторые детали интерьера. В одной из комнат помещения стоит кровать, установлены ванная и унитаз, стол и холодильник. Бункер, где нашли несчастную секс-рабыню 2 сентября, расположен в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Оперативникам и следователям пришлось проделать большую работу, чтобы задержать преступника. По официальным данным, выкрасть девушку мог 39-летний житель Нижнего Новгорода. Он крупный бизнесмен и «примерный семьянин» — проживал с супругой, воспитывал двоих детей.

Что могло подвигнуть его на совершение преступления — пока неясно. Следователи проводят допросы в рамках возбужденного уголовного дела. Вскоре задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru раскрыл личность преступника, изнасиловавшего и убившего малолетнюю тюменскую школьницу.

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