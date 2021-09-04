Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 сентября

Общий фон предстоящей недели связан прежде всего с усилением страстности и сексуальности, и даже, возможно, с некоторой распущенностью. Сильные чувственные энергии могут толкать на необдуманные поступки.

В деловой сфере в то же время возможны правильные идеи, которые будут хорошо вписываться в общий план действий. А также неожиданные находки, которые помогут раскрыться и проявить себя.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит довольно конфликтная неделя. Особенно могут раздражать неверно понятые фразы, придирки окружающих к словам. Возможны ошибки и недопонимания устной и письменной речи. В общем, чем больше вы разговариваете, тем больше раздражения возникает.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов очень благоприятная неделя. Отличная возможность выразить себя, осознать свои настоящее цели и приблизиться к ним. Также у вас будет хорошее расположение духа и много энергии. На этой неделе можно начинать новые дела, заключать важные договоренности, ставить перед собой новые задачи.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее напряженная. Вы можете столкнуться с окружающими при обсуждении принципиальных вопросов, затрагивающих интересы обеих сторон. Ваши коммуникационные способности будут на высоте. Вы сможете ярко и красочно описать всю ситуацию, проговорить все нюансы. И будете услышаны. Но прийти к соглашению все равно не удастся.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее позитивная. Вы собраны, сфокусированы, у вас много энергии и хорошее самочувствие. В целом дела будут ладиться. Однако при обсуждении с окружающими возможны «затыки»: неправильно понятые слова, придирки на ровном месте. Лучше пока по возможности сократить общение и разговоры.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя благоприятная. Она позволит вам проявить себя через слово. Период хорош для публичных выступлений, пламенных речей, важных обсуждений с коллегами и близкими людьми. Вы будете особенно красноречивы и сможете произвести нужное впечатление на окружающих.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя принесет особую осознанность. Это идеальный период, чтобы заглянуть внутрь себя, понять кто вы и чего хотите, куда вам двигаться дальше. Наметьте для себя планы — среднесрочные и долгосрочные. А потом прислушайтесь, отзываются ли они у вас глубоко внутри. Если не отзываются — исправьте планы, запишите новые и снова прислушайтесь к себе.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе желательно как можно больше общаться. Заключайте важные договоренности, обсуждайте вопросы, в том числе спорные, просто получайте удовольствие от разговоров с окружающими. У вас может быть такая внутренняя потребность. А также это принесет хорошие впечатления и результаты вовне.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя благоприятная. Собранность и хороший фокус внимания помогут вам достигать ваших целей, направить вашу энергию в благоприятное русло, избежать ненужных крайностей. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы начать новые проекты, заключить важные соглашения и договоренности, повлиять на окружающих вас людей и процессы. Все это будет удаваться, лучше, чем обычно.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе лучше всего придерживаться поверхностной коммуникации с окружающими. На словах вы будете особенно красноречивы и убедительны. Но если что-то заденет вас за живое, или дело коснется принципиальных интересов, — то очень высока вероятность конфликтов. В целом, неделя для вас скорее напряженная.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов на предстоящей неделе дела будут спориться. Будет хорошее самочувствие и обилие энергии. Можно начинать новые проекты или успешно продолжать текущие. Но важных переговоров и заключения договоренностей лучше избежать. В словах возможны ошибки, неправильно понятые детали и вообще путаница.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев на предстоящей неделе ждет период красноречия и интеллектуальной активности. Хорошо будет привести в порядок ваши мысли и поделиться ими с окружающими. Вам хорошо удастся как систематизация своих идей, так и донесение их до других людей. Все это будет происходить гладко и успешно.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается конфликтный период. Возможно, будет сложно найти мир в душе, покой, и вообще понять, чего вы хотите. На этой почве могут быть конфликты с окружающими. Например, если вы сделаете кого-то ответственным за ухудшение вашего внутреннего состояния. Самостоятельно разобраться в себе тоже будет сложно. Стоит отложить эти попытки до лучших времен. Позвольте себе пока что больше покоя и отдыха.

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