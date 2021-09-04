Реабилитолог оценил вероятность быстрого восстановления МакSим после комы

Может ли МакSим за относительно короткий срок восстановиться после победы над тяжелой болезнью и сразу после выздоровления начать посещать школьные мероприятия дочери и участвовать в шоу на телевидении? Этот вопрос сейчас волнует многих поклонников звезды. Врач-реабилитолог в интервью 5-tv.ru развеял любопытство фанатов, раскрыв, как работают механизмы реабилитации в отношении певицы.

Приняв во внимание молодой возраст МакSим — звезде 38 лет — невролог Виктор дал обнадеживающий прогноз.

«Был только нарушен метаболизм, обмен веществ. Поскольку не было физической травмы, то процесс восстановления должен идти очень быстро, за две недели», — такие сроки обозначил специалист.

Виктор Косс отметил, что даже при состоянии искусственной комы и поддержки функции дыхания с помощью аппарата вентиляции легких, все параметры — по крови, по обмену веществ — были соблюдены.

«Мозг никак не мог пострадать до такой степени, чтобы мы с вами говорили о каком-то травматизме и его последствиях», — заключил эксперт.

При этом реабилитолог добавил, что, если все же была затронута когнитивная функция, отвечающая за мыслительный процесс, в таком случае могут возникнуть проблемы с оперативной памятью. А память восстанавливается чуть дольше.

Певица МакSим попала в больницу после выступления в Казани в середине июня. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Тогда у нее отказало одно легкое и начались проблемы с сердцем. Позже специалистам удалось нормализовать ее состояние. Сейчас певица продолжает лечение дома.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица МакSим дала первое интервью после полуторамесячной медикаментозной комы.