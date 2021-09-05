Время переродиться: как Венера в Скорпионе изменит судьбы людей с 10 сентября

Венера каждый год проходит через знак Скорпиона. В этом году это событие приходится на период с 10 сентября по 7 октября. Астролог Алена Никольская рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что в этот момент все ощущения, чувства, эмоции оголяются, а нервы натягиваются как струна.

«Венера находится в Скорпионе в изгнании, поэтому нам кажется, что все происходящее вокруг нас направленно непосредственно на нас. И нам сложно быть объективными и смотреть на ситуацию со стороны. Поэтому в этот период лучшего быть спокойным и немного отстраненным», — рекомендует астролог.

По словам эксперта, когда Венера находится в знаке Скорпион, эмоции людей будут зашкаливать. Тем более если они касаются межличностных отношений, особенно в паре. В этот период может казаться, что ваш партнер недостаточно вас любит или изменяет вам.

По словам Никольской, в этот период людям дается возможность пройти серьезную трансформацию. Венера отвечает за эмоции, деньги, желания и чувства. Астролог отмечает, что во время этого небесного аспекта, желания будут буквально на максимуме.

«Сейчас также открывается возможность воздействовать на других людей. Венера в Скорпионе — это прирожденный политик. Венера в Скорпионе находится у таких политиков, как Владимир Путин и Хилари Клинтон», — пояснила астролог.

Также Алена Никольская отметила, что такое положение Венеры у многих творческих людей. Например, у Стивена Спилберга, Леонардо Ди Каприо, Деми Мур и Софи Марсо.

«Посмотрите, как часто их роли бывают трансформационными, а фильмы — меняющими представления о своем месте в этом мире», — отметила собеседница.

Также по словам Алены Никольской, Венера в Скорпионе — это умение изменить свою жизнь. Сейчас у вас будет шанс избавиться от всего ненужного. Кроме прочего, как птица Феникс, вы сможете буквально переродиться и начать что-то делать заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Никольская составила астрологический прогноз на сентябрь 2021 года.