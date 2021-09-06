Пятая жена Ефремова трудится на двух работах ради содержания троих детей

Пятая супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова, которая сейчас одна воспитывает троих детей от знаменитого супруга изо всех сил пытается обеспечить достойную жизнь наследникам актера. Об этом рассказал близкий друг Ефремова, актер Иван Охлобыстин в эфире ток-шоу одного из телеканалов, пишет Teleprogramma.pro.

По словам артиста, Софья Кругликова сейчас «горбатится на двух работах», чтобы прокормить свою семью.

Однако женщина не собирается просить помощи у друзей и близких, ее главной задачей в тяжелой ситуации, в которую попала ее семья, является забота о детях.

«Мои дети летом никуда не ездили, потому что нет денег. У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Тему кассационной жалобы обсуждать не буду. У меня свои заботы. Я гордая и ничего ни у кого не прошу. Я люблю своих детей. Учиться им сейчас надо», — заявила Софья.

Пятая супруга Ефремова звукорежиссер по образованию. В 1996 году окончила кафедру звукорежиссуры Российской Академии музыки имени Гнесиных. Сейчас она занимается преподавательской деятельностью в Институте современного искусства в Москве, ведет занятия по курсам «Звукорежиссура» и «Слуховой анализ фонограмм».

В браке у Софьи и Михаила Ефремовых родились трое детей с небольшой разницей в возрасте — дочерям Надежде и Вере 16 и 14 лет, а сыну Борису сейчас 11 лет.

Дело о трагическом ДТП с участием Михаила Ефремова, произошедшее 8 июня 2020 года в Москве, вызвало большой общественный резонанс. Как известно, иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную LADA, в которой находился водитель-курьер Сергей Захаров. В результате полученных травм мужчина скончался.

Когда были получены результаты экспертизы, подтвердившей наличие в крови Ефремова алкоголя на момент ДТП, на актера обрушилась лавина критики и осуждения.

После расследования и с учетом поданных апелляций суд приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии. Адвокаты актера не теряют надежды снова обжаловать вердикт.