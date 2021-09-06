Мамаева рассказала, что экс-супруг бил ее сына по голове: «Срывался на ребенке»

Модель Алана Мамаева рассказала, что ее 32-летний экс-супруг Павел Мамаев поднимал руку на ее сына от первого брака — Алекса. По словам инстадивы, она сразу же заметила психологические проблемы у наследника — он часто закрывал голову руками, будто его кто-то бьет, — однако мальчик долгое время не хотел признаваться в этом.

«Алекса постоянно бил по голове (подзатыльники) тогда, когда я этого не видела», — заявила звезда в сторис своего личного микроблога.

Instagram @alana_mamaeva

Мамаева отметила, что Алекс постоянно чего-то «шугался». Экс-супруга футболиста пыталась выведать у ребенка, поднимает ли кто-то на него руку. Однако наследник все отрицал и только однажды рассказал матери всю правду.

«А потом случайно я как-то спросила его, бил ли его Павел по голове. И тут он ответил: „Да, мама, мне же было больно“. И опять за голову схватился. Еще в садике воспитатели спрашивали, почему он так зашуган. Теперь понимаю, что пока не видела, он тупо срывался на ребенке», — сказала она.

Instagram @alana_mamaeva

Модель добавила, что после случившегося она будет водить сына к психологу. Алана также посетовала, что бывший горе-супруг не может материально обеспечить свою родную дочь — купить ей на зиму теплую одежду и обувь.

«Он своим поведением сделал так, что дочь его начала называть не папа, а Паша. А вчера спросила, может ли Саша быть и ее папой тоже как Алекса!» – подытожила Алана.

Instagram @alana_mamaeva

Стоит отметить, что Алана и Павел Мамаевы разошлись в апреле 2021 года. До развода модель обвинила футболиста в измене. Позже выяснилось, что у футболиста действительно была любовница — он закрутил роман с испанкой во время зимних сборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алана Мамаева поведала о многолетнем алкоголизме бывшего мужа.