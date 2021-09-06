Киркоров лишился многомиллионного бизнеса: Никаких больше вечеринок

Звезда российской поп-эстрады Филипп Киркоров лишился многомиллионного бизнеса. Певец закрыл свое агентство, занимающееся организацией детских праздников. Стоит отметить, что компания Phill Party приносила исполнителю хорошую прибыль. Заказчиками мероприятий в основном были звездные родители. По данным издания Starhit.ru, Киркоров объявил о закрытии своего проекта на вечеринке в честь дня рождения руководительницы ивент-агентства JK Agency Юлии Корелиной.

«У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», — рассказал артист.

Судя по всему, король поп-эстрады не сильно расстроился из-за закрытия проекта. На вечеринке Юлии Корелиной Киркоров оживлено вел беседы со своими коллегами по шоу-бизнесу. К слову на праздновании дня рождения руководительницы ивент-агентства, собрался звездный бомонд: Андрей Малахов, Ксения Собчак, Анна Семенович, Митя Фомин, Рома Жуков и многие другие селебрети.

«Я прилетел сюда прямо с берегов Эллады, прощался там с летом. Хотел остаться подольше, но ради тебя, Юля, и этого вечера вернулся в Москву. Хотелось бы, чтобы твое агентство было надолго. У нас много талантливых молодых ребят, некоторых из них порой хочется пригреть, пожалеть. И хорошо, что на рынке появилась такая профессиональная команда», — обратился к имениннице король поп-эстрады.

Филипп Киркоров построил успешную карьеру не только, как певец и актер. Он неоднократно пробовал себя в качестве предпринимателя. Идея заниматься организацией вечеринок для детей родилась у Киркорова после появления в его жизни сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Кроме того артист открывал свой бутик, а также караоке-клуб. Последний проект и по сей день пользуется большой популярностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что певица Лобода помирилась с Киркоровым после громкого скандала.