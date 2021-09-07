Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

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Игорь Рязов
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Сегодня наступил новый китайский месяц — пришел огненный Петух. Энергии сегодня очень нестабильны, поэтому важно не ошибиться с планами на день.

Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 7 сентября?

Китайские месяцы начинаются не первого числа. Обычно это период с четвертого по восьмое число — в зависимости от сезона. Вот и очередной месяц — Петуха — наступает как раз сегодня. А новый месяц в китайской астрологии Бацзы — это всегда смена ведущих энергий.

На этот раз энергию Ян Металла, который управляет Обезьяной, сменяет энергия Инь Металла, который управляет Петухом. Петух в этом году приходит Огненный, что добавит сентябрю блеска, желания покупать ювелирные украшения и сверкать в обществе.

Что же касается дня наступления нового месяца, то на него традиционно не назначают важные дела, так как энергии очень нестабильны. Совет на вторник — отдых и рутина, иначе планы могут быть нарушены.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на начавшуюся неделю.

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Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

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