Отец Жанны Фриске рассказал о ее умершем брате-близнеце: «Так похож на меня был»

Владимир Фриске рассказал о трагедии, которую пережила его семья вскоре после рождения дочери Жанны, будущей известной певицы. Оказывается, вместе с ней на свет появился ее брат-близнец, который через некоторое время умер.

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1 300 граммов, а мальчик — 2 640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер», — поделился Владимир Фриске в эфире YouTube-шоу «Психология звезд».

Он добавил, что, когда приехал в больницу забирать сына для похорон, перед ним положили семь трупиков, среди которых он сразу узнал своего ребенка.

«Он так похож на меня был. Больше я его не видел. А Жанночка больше месяца пролежала в кувезе, и ее выписали», — рассказал отец покойной певицы.

По его словам, пережить смерть одного малыша им с супругой помогли время и психологи.

«Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было. Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него. С нами работали психологи, нам говорили, что мы молодые, еще нарожаем. Сейчас вспоминаем и немного по-другому ко всему этому относимся. А поезд уже ушел, ничего не сделаешь», — признался Фриске.

Он утверждает, что Жанна часто вспоминала о брате, особенно когда заболела раком мозга. Как-то она даже сказала, что умерший брат зовет ее к себе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, отец покойной российской певицы Жанны Фриске сохраняет теплые отношения с подругой его дочери телеведущей Ольгой Орловой и даже считает ее «второй дочкой».