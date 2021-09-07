На заимке таежной отшельницы Агафьи Лыковой начался пожар

На заимке отшельницы Агафьи Лыковой на территории природного заповедника «Хакасский» начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Огнем охвачены хозяйственные постройки на отдалении от дома отшельницы Лыковой. Огонь быстро распространяется», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что сгорели уже две постройки, огонь перекинулся на третью. Самой отшельнице удалось спастись. Пожар, предположительно, возник из-за горящей свечи.

«Пожарные направлены на место, но данный район — труднодоступный. Возможно, с рассветом туда вылетит вертолет», — добавил источник.

Агафья Лыкова — последняя из семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году. Родные Агафьи жили в изоляции с 1937 года, а с 1988-го она живет одна в семейной заимке в лесу Абаканского хребта Западного Саяна.

Как сообщал 5-tv.ru, в 2019 году стало известно, что Агафья Лыкова ищет замену своему помощнику, попавшему в больницу. Сама таежная отшельница уже не справляется с хозяйством вдали от цивилизации. Она передала, что ей подойдет «женщина деревенского уклада, которая знает, что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды в доме».