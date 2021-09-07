Кто виноват: бывшая жена Арцибашева рассказала о его предсмертных страданиях

Бизнесвумен Анжела Хачатурьян не оставляет надежды узнать все обстоятельства смерти ее бывшего супруга, телепродюсера Владимира Арцибашева. Мужчина скончался 3 октября 2019 года. По официальной версии — от последствий инсульта. По неофициальной — его убили в одной из частных московских клиник из-за больших денег. Несчастная намерена добиваться правды в суде.

Не дали пожить

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Хачатурьян призналась, что в гибели Арцибашева отчасти винит его молодую любовницу Екатерину Шакину, некогда работавшую финансовым консультантом мужчины.

Известно, что в 2017 году здоровье продюсера заметно ухудшилось. Появились проблемы с памятью и координацией. Врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Было решено провести операцию с целью улучшения мозгового кровообращения. После этого, якобы по настоянию Шакиной, медиамагната направили на реабилитацию в клинику «Медицина 24/7». В какой-то момент у Арцибашева случился инсульт и он скоропостижно скончался.

Вскоре выяснилось, что все имущество Владимира незадолго до смерти переоформили на Шакину и ее друга — замдиректора клиники «Медицина 24/7» Александра Ковшова. Мало того, накануне трагедии со счетов пациента по доверенности были выведены все средства. Кому — остается только догадываться.

Анжела Хачатурьян считает, что Екатерине и ее товарищу было выгодно убить знаменитого продюсера. Он был в солидном возрасте и владел огромным состоянием. Бизнеследи в очередной раз подала иск в суд с требованием прояснить ситуацию и наказать виновных.

«Мой муж, я просто уверена, его убили в этой больнице, незаконно удерживали больного человека <...> На федеральном канале вышла передача (наша семья уже была признана потерпевшей), там были изложены факты и утверждения, что дети не являются детьми моего мужа, что они бросили отца и снимали деньги с карточки, когда он болел. Нашу семью пытались опорочить! Больница („Медицина 24/7“) выступала там в качестве эксперта. Говорили, что мы больницу порочим, мы мерзавцы. Поэтому подали иск», — подчеркнула Хачатурьян в беседе.

Она отметила, что, пытаясь «замять» громкое дело, представители больницы, а также их сторонники в эфире телеканала заявляли, что до самой смерти Арцибашев якобы находился в сознании. Уточнялось, что он собственноручно подписывал отказ на встречу с детьми, просил не пускать к нему и бывшую жену. В то же время были люди, утверждавшие, что продюсер находился в коматозном состоянии и из-за инсульта у него якобы парализовало правую сторону тела. Кто прав, а кто откровенно лжет — в этом может разобраться только следствие.

«Сейчас следствие просили допросить участников этой передачи. Это очень важно. Мы подали иск к федеральному каналу о защите чести и достоинства, иск на десять миллионов рублей», — отметила Хачатурьян.

В рамках расследования громкого дела о таинственной гибели Владимира Арцибашева уже состоялась очная ставка, на которой присутствовала его бывшая жена и любовница. Анжела Хачатурьян призналась, что после встречи с оппоненткой ее настроение ухудшилось. В то же время стало известно, что ничего нового Екатерина Шакина стражам правопорядка не рассказала. После смерти продюсера она с другом Ковшовым долгое время «отсиживалась» в Канаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на экс-супругу Владимира Арцибашева завели уголовное дело.