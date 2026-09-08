Суд в Москве оштрафовал сервис Booking за запрещенный в России контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на шесть миллионов рублей сервис Booking. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал при оглашении приговора.

Уточняется, что после предупреждения нидерландская компания не удалила со своего ресурса информацию, которая нарушает закон Российской Федерации. Речь идет об объявлении про бронирование жилья, в описании которого было указано, что квартира сдается, в частности, представителям ЛГБТ*.

Дело в отношении сервиса Booking рассматривалось сразу по двум статьям: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и неудаление владельцами сайта запрещенного контента.

Также Таганский районный суд Москвы оштрафовал три другие зарубежные платформы — TikTok, Twitch и Pinterest. Было доказано, что они не раз нарушали закон РФ. Например, не следили за размещенным у себя контентом, который считается в России запрещенным. Их обязали выплатить по 3,5 миллиона рублей.

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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.