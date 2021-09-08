Маркл смогла описать первую встречу с Миддлтон только одним словом

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Виктория Андреева
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Между актрисой и герцогиней Кембриджской сейчас довольно напряженные отношения. В тайне стороны надеются, что вскоре ситуация разрешится.

Маркл смогла описать первую встречу с Миддлтон только одним словом

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Скандал между членами королевской семьи Британии немного поутих, однако о полном перемирии речи все еще не идет. Пока жители Букингемского дворца заняли позицию наблюдателей, перебравшиеся в США принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают рассказывать общественности о королевских тайнах. Удивительно, но в последнее время вместо претензий из их уст вылетают сплошь хвалебные оды.

Меган Маркл, например, вспомнила, как впервые увидела жену брата Гарри — герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Последняя показалась актрисе настолько милой, нежной и естественной, что описать первую встречу она могла только одним словом.

«Чудесная!» — восклицала Меган.

Как пишет Daily Star, принц Гарри познакомил особ до официальной помолвки. Это произошло в разгар бурного романа влюбленных, после их совместной поездки в Ботсвану. Внук королевы не хотел распространяться о своих чувствах, но брат Уильям и Кейт Миддлтон настояли на знакомстве с актрисой.

В еще больший восторг Маркл привела, пожалуй, встреча с самой королевой Елизаветой II. Несмотря на все сплетни и пересуды, супруга принца Гарри призналась, что обрела кумира в лице монаршей особы.

«Королева — невероятная женщина!» — восхищалась бабушкой мужа Меган.

Остается надеяться, что рано или поздно члены королевской семьи все-таки помирятся. Хороший повод, кстати, назрел давно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл родила второго ребенка от Гарри — дочку Лилибет-Диану. Недавно пара заявила, что очень хочет познакомить Елизавету II с правнучкой.

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