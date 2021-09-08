Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео
В результате происшествия пострадали не менее семи человек. Обрушились несколько этажей.
Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
Момент взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, в результате которого обрушились несколько этажей, попал на видео. Ролик появился в соцсетях.
Взрыв прогремел утром 8 сентября в многоэтажном жилом доме на улице 28 Июня. В результате происшествия пострадали не менее семи человек.
Для устранения последствий происшествия привлечено более 60 человек и 24 единицы техники, а также аварийная бригада от Мособлгаза. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. На место инцидента выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших в результате взрыва газа в Ногинске.
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