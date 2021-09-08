Явившуюся в суд в рваных джинсах Волочкову обвинили в безвкусице: Все не свежее
Прима-балерина продолжает судиться с Большим театром. По ее словам, в первую очередь она хочет добиться справедливости для себя и коллег.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
На приму-балерину Анастасию Волочкову снова обрушилась волна хейта. На этот раз танцовщицу обвинили в безвкусице. Знаменитость явилась в Тверской суд Москвы на слушание по делу с Большим театром. Звезда балета утверждает, что руководство культурного учреждения не выплатило ей крупную сумму за работу, а также не перечисляло средства в пенсионный и социальный фонды.
После заседания Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий. На одном снимке — она позирует, стоя в третьей позиции, напротив здания суда. На другом — балерина изображена со своими адвокатами.
Подписчиков знаменитости судя по всему не особо интересуют судебные тяжбы знаменитости. У них больше вопросов к ее стилю. Фолловеры не только закидали Волочкову негативными комментариями, они также начали иронизировать, что балерина не стала делать свой привычный шпагат.
«Какая безвкусица, все потяганное, не свежее. Стиль — просто ужас»;
«Настя, где вы одеваетесь? Вкуса ноль, вещи неопрятные, затасканные! Поехала в суд, а по пути в сэкондхэнд заехала прибарахлиться?»;
«Великая балерина в обносках»;
«Сентябрь месяц, а Настя в шубе», — написали фолловеры звезды российского балета.
Анастасия Волочкова сейчас в очередной раз судится с руководством Большого театра, на сцене которого она когда-то танцевала. По ее словам, она до сих пор могла бы выступать и в «Лебедином озере», и в «Дон Кихоте», и в «Спящей красавице». Но ей не дают выйти на сцену.
В 2003 году балерина уже выиграла один суд. Тогда знаменитости вернули ее работу. Однако, по словам Волочковой, ей не давали выступать перед зрителями. Волочкова уверена, что театр украл у нее 17 лет жизни.
Впрочем, это не единственный скандал с участием звезды балета за последнее время. Ранее в сеть утекли интимные фотографии знаменитости, на которых она справляет малую нужду под елкой на своем же приусадебном участке. Волочкова уверена, что ее специально снял кто-то из соседей. Она обвиняет в распространении фотографий солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую. Судя по всему, женщины уже длительное время конфликтуют между собой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка «Стрелок» пожаловалась на прессинг из-за скандала с Волочковой.
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