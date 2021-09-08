Засыпанные землей останки женщины нашли в подвале дома в центре Петербурга

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 152

В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры, на которых запечатлено тело неизвестной женщины. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Засыпанные землей останки женщины нашли в подвале дома в центре Петербурга

Фото: Depositphotos / digicomphoto

Засыпанные землей останки женщины обнаружили в подвале дома в центре Петербурга на Лиговском проспекте. Страшная находка была сделана в среду, 8 сентября. В распоряжении 5-tv.ru оказались жуткие кадры, на которых запечатлен скелетированный труп неизвестной.

5-tv.ru

На снимках видно, что останки прикрыты пакетами и засыпаны землей. Только лишь голова и бюстгальтер виднеются из-под горы различного мусора. Пока личность женщины не установлена. Также неизвестно, имеет ли смерть криминальный характер. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что останки пропавшей семь лет назад школьницы нашли по сапогам в реке на Алтае. Гулявший вдоль реки житель Барнаула увидел торчащие из воды сапоги. Выехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили скелет девочки.

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Отложите все дела! Совет дня на среду, 8 сентября, по системе Бацзы

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