Врач назвала первые признаки деменции и напугала последствиями их игнорирования

Диагностика деменции включает в себя множество критериев. В медицинских учреждениях проверяют степень выраженности, длительность течения и причины возникновения. Иногда заболевание можно выявить самостоятельно. Психотерапевт Оксана Плеханова специально для 5-tv.ru рассказала о трех стадиях деменции и симптомах, которые должны насторожить.

Течение болезни чаще всего делят на три стадии: мягкая, умеренная и тяжелая. Также существует доклиническая и умеренно тяжелая стадии. Как правильно, в доклиническую стадию болезни человек обладает всеми привычными интеллектуальными навыками, но снижается теоретический запас знаний. Проблем с бытовым обслуживанием не возникает.

На мягкой стадии деменции у пациентов отмечается нарушение текущей памяти, обратила внимание Оксана Плеханова. То есть, человек может отлично помнить, что было в прошлом, но то, что должно произойти или происходит сейчас, он забывает. Также ухудшается его пространственная и хронологическая ориентации. Страдающий мягкой стадией деменции может забывать о том, куда положил тот или иной предмет. Человек становится более подозрительным ко всему.

При умеренно выраженной стадии деменции происходит нарушение высших корковых функций мозга. Это проявляется одним из самых страшных симптомов заболевания: человек перестает узнавать своих близких и знакомых. Также он забывает, в каком пространстве и времени находится. Дезориентация может проявляться даже в привычном бытовом поле, предупредила психотерапевт. За человеком на такой стадии деменции требуется постоянное наблюдение, так как он не может самостоятельно себя обслуживать. Кроме того, нарушается почерк и возникают трудности с выражением мыслей.

«На данной стадии отмечается такой феномен, как сдвиг в прошлое. Это патологическое оживление воспоминаний из прошлого. То есть, человек может считать, что события из прошлого являются его настоящим», — добавила специалист.

На последнем и самом страшном этапе деменции — тяжелой стадии — человек буквально ничего не понимает. Он полностью дезориентирован в своей личности; не помнит, где находится и в каком времени живет. Такой человек не способен к бытовому самообслуживанию и нуждается в полной опеке над ним.

Оксана Плеханова обратила внимание, что на всех стадиях деменции у больных наблюдаются психопатологические симптомы. Они включают в себя агрессию, бесцельную активность, уход из дома, перебирание вещей, излишнюю подозрительность. Страдающие деменцией нередко пишут заявление в полицию на своих близких по разным поводам. Под беспочвенное подозрение могут попасть и соседи.

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