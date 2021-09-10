Смертельное лакомство: версии гибели бабушки и внучки, купивших арбуз в «Магните»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 039

После употребления плода погибли пожилая женщина и ее 15-летняя внучка. Вся еда из холодильника отправилась на экспертизу.

Смертельное лакомство: версии гибели бабушки и внучки, купивших арбуз в «Магните»

Фото: depositphotos / Elnur_

Жуткая трагедия произошла на юго-востоке столицы. Пенсионерка и ее несовершеннолетняя внучка умерли от отравления. Маму девочки чудом удалось спасти. Известно, что незадолго до трагедии все трое ели купленный в розничной сети арбуз. По предварительным данным, именно сладкий плод стал причиной случившегося. Но есть и другие версии.

В интервью URA.RU представители магазина, где несчастные приобрели арбуз, заявили, что никаких трагических эксцессов ранее не происходило. Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и, более того, в начале сентября проверяла партию плодов, в котором находился и указанный выше потенциально опасный образец.

«Партия прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности», — уточнили в пресс-службе организации.

А также добавили, что все плоды были выращены на отечественных бахчах.

«Это Россия, однозначно. Это российский арбуз», — подчеркнули сотрудники розничной сети.

Казалось бы, причина трагедии — не в арбузе. Но, несмотря на эти уверения, жительница соседнего дома, которая часто заходила в этот супермаркет, рассказала 5-tv.ru, что видела на прилавке с фруктами «бананового паука». Женщина не исключает, что насекомое могло быть ядовитым, что привело к трагедии.

5-tv.ru

Известно, что по факту гибели пенсионерки и ее 15-летней внучки, а также отравления матери девочки следственные органы возбудили уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из квартиры, где жили погибшие и пострадавшая, изъяли все продукты. Их направят на экспертизу. Также специалисты в костюмах химзащиты начали брать пробы воды в доме. С учетом того, что после гибели людей с симптомами отравления были госпитализированы и другие жильцы дома, дело могло быть не в арбузе.

5-tv.ru

Появлялась еще версия о том, что причиной отравления людей мог стать газ. Эти сведения прокомментировали в МОСГАЗе.

«Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Утечек сетевого газа не обнаружено. Техобслуживание газового оборудования проводилось 4 декабря 2020 года, состояние удовлетворительное, критических замечаний не выявлено», - сообщили в учреждении.

По последним данным, санитарные службы уже проверили арбузы из партии, в которой находился и указанный выше плод. Авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», сообщают, что, согласно заключению специалистов, никаких отклонений выявлено не было. Говоря иначе, продукция абсолютно безопасна и пригодна к употреблению.

Обстоятельства трагедии уточняются. После ЧП с симптомами отравления в больницу попали двое детей, проживавших в одном доме с покойными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о пенсионерке и девочке, которые умерли от отравления в Москве.

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