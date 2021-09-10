Единственная выжившая после покупки арбуза москвичка попала в реанимацию: анализы плохие

Московскую пенсионерку, ее дочь и внучку госпитализировали после употребления арбуза, купленного в одном из магазинов сети «Магнит». Пожилая женщина и 15-летняя девочка погибли. 38-летняя женщина, состояние которой чудом удалось стабилизировать, под свою ответственность ушла домой. Несколько минут назад стало известно, что пострадавшая вновь почувствовала себя плохо и на «скорой» уехала в отделение реанимации. За ее жизнь отчаянно борются врачи.

По данным 5-tv.ru, единственная выжившая после покупки арбуза сейчас находится в инфекционной больнице. Результаты исследования анализов показали, что в организме женщины есть кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения.

Известно, что молодая москвичка находится в тяжелом состоянии. Медики пока не дают никаких прогнозов. Проводится интенсивная терапия.

Московская семья из четверых человек приобрела потенциально опасный арбуз в магазине сети «Магнит» 8 сентября. 61-летняя бабушка, ее дочка и внучка отведали плод, а вот папа девочки от угощения отказался. По свидетельствам соседей, утром 9 сентября у дома пострадавших уже дежурили скорая помощь и реанимобиль. Вечером того же дня в больнице умерла пенсионерка. Утром 10 сентября — 15-летняя школьница.

Известно, что после трагедии сотрудники «Магнита» в экстренном порядке стали убирать с прилавков всех бахчевые культуры. Арбузы и дыни начали прятать в подсобках, чтобы исключить вероятность повторения эксцессов. Никаких конкретных объяснений работники давать не стали. В сети магазинов заверили, что проведут собственное расследование. Сейчас магазин и вовсе закрыт по «техническим причинам».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. За ходом расследования наблюдают сотрудники московской прокуратуры. Полиция и Следственный комитет проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных причин трагедии.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры из дома, где жили отравленные москвички.