Готовьте план Б: какие изменения ждут людей на неделе с 13 по 19 сентября

Мы предполагаем — звезды располагают. Любое дело, даже самое тщательно запланированное, может пойти совсем не так, как вы думали. Скорректировать неожиданные события и извлечь выгоду из происходящего поможет специалист по звездам. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, что ждет людей в период с 13 по 19 сентября и уточнила, в каких случаях следует быть более внимательными.

Будьте осмотрительны

«Солнце, Нептун и Плутон на этой неделе будут в очень активных аспектах. Это означает, что изменения ваших планов будут настолько стремительны, что вам придется под них подстраиваться, хотите вы этого или нет: жизнь вас просто заставит. Поэтому всегда имейте в своем арсенале план Б, альтернативный, а лучше еще C и D», — предсказала Никольская.

Дополнительный план необходим для случая, если что-то пойдет вразрез вашим задумкам, чтобы вы смогли сразу отреагировать на новые обстоятельства без стресса. Хотя, уточнила астролог, изменения необязательно могут быть только негативного характера.

Природа абсолютно точно на этой неделе даст о себе, предостерегла эксперт, причем в разных регионах природные события и катаклизмы могут быть такого масштаба, что будут поражать воображение. Возможны смерчи и тайфуны — то, что неподвластно контролю людей и способно радикально поменять их планы.

Экономическая ситуация на этой неделе будет меняться на глазах. Стоит уделить пристальное внимание своим финансам, особенно в плане инвестиций.

«Если планировали какие-либо инвестиции, вложения, в том числе крупные, то эта неделя вам дана специально для того, чтобы еще раз переосмыслить, что и как вы хотите сделать в финансовом плане и быть более аккуратными. Вдумчиво вкладывать свои деньги», — порекомендовала специалист по звездам.

Кроме того, предсказательница советует быть более внимательными и аккуратными при планировании своих поездок и переездов, а также в отношениях с другими людьми.

«Венера на этой неделе будет тоже активна и очень ревностно относиться ко всему тому, что будет не входить в ее планы. Вплоть до того, что на совершенно пустом месте может возникнуть конфликт с важным для вас человеком», — предупредила Никольская.

Причем сложности в отношениях могут развиться не только в личном плане, в семье или в паре, стоит готовиться к вероятным серьезным разборкам и даже серьезному выяснению отношений, например, в рабочих коллективах или во время деловых встреч. Астролог советует держать себя в руках и не обращать внимания на колкости своих коллег: это все временно.

«Во всем остальном на этой неделе будьте просто осмотрительны, и тогда все будет замечательно», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделе с 13 по 19 сентября.