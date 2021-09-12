В крови погибших после отравления в Москве бабушки и внучки нашли следы яда

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 453

Попадание этиленгликоля в организм может привести к летальному исходу.

В крови погибших после отравления в Москве бабушки и внучки нашли следы яда

Фото: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Этиленгликоль используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и даже в крионике — технологии сохранения людей и животных в состоянии глубокой заморозки для дальнейшего возможного воскрешения. Попадание его в организм может привести к летальному исходу.

10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице, потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались.

Основной версией трагедии стало отравление арбузом. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

Кроме того, рассматривается версия с дезинсекцией. Камеры наблюдения в торговом зале магазина зафиксировали сотрудника с респиратором, который проводил обработку помещения. На кадрах видно, что мужчина ведет себя странно — он остановился перед прилавком с арбузами, зачем-то сняв защитные средства, а через некоторое время сбежал.

Как писал 5-tv.ru ранее, жительница дома на Совхозной улице в Москве, где после отравления арбузом погибли бабушка и внучка, рассказала что криминалисты запретили людям пользоваться водопроводной водой, пока не выяснятся все обстоятельства происшествия.

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