Станислав Садальский резко осудил Прохора Шаляпина за образ жизни «содержанки»

Актер Станислав Садальский, увидев ролик с рассуждениями певца Прохора Шаляпина об обязанностях мужчин и женщин в отношениях и браке, был возмущен и поражен. Он опубликовал высказывание певца на своей странице в Instagram и представил на суд подписчикам.

«Знаете, женщины должны работать, а мужчины должны быть хозяевами в семье. Вот так. Так что идите, дорогие дамы, все дружно на работу!» — говорит на видео музыкант.

Такое отношение Шаляпина к женщинам, мягко говоря, удивляет Садальского. Но главным образом ему не дает покоя образ жизни певца.

Как известно, импозантный 37-летний Шаляпин выбирает в спутницы исключительно состоятельных дам, порой значительно старше себя. У него, к примеру, был роман с 65-летней предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая щедро баловала бойфренда. Теперь Шаляпин женат на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, и уже от нее получает дорогие подарки и путевки на фешенебельные курорты. При этом стоило жене заболеть коронавирусом, артист тут же вернулся в Россию, так как «все равно ничем не может помочь».

Instagram @stassadal

«Он так страстно влюбился, что сразу предложил ей руку и сердце, жить в ее доме, ездить на ее машине, да и вообще пожить за ее счет! Неужели вам такое нравится, милые женщины⁉️» — вопрошал Садальский в своем посте.

Многие подписчики поддержали актера. Конечно, отметили они, Шаляпин умеет хорошо устроиться в жизни, красиво отдыхать и отлично выглядеть, но традиционные устои все же берут верх — такое поведение недостойно мужчины. Другие же заявили, что если и состоятельной даме, и бойфренду, которого она содержит, хорошо вместе, то никто не должен стесняться своей роли в паре.

«Ну, заводят же кошечек, собачек, свинок, заботятся о них, холят, лелеют. А тут и поговорить можно, и для здоровья пригодится!»

«Кого вообще интересует этот человек, похожий на женщину, которая похожа на мужчину?»

«Проститут российский эстрады!»

«Ну хоть честно! Молодец парень, умеет приспособиться», — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена-миллионерша заставила Прохора Шаляпина подписать брачный контракт объемом в 150 страниц. Похоже, в наивности бизнес-вумен, взявшую на обеспечение певца, обвиняют напрасно.