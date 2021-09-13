Химик рассказал, есть ли связь между арбузом и ядом в крови умерших москвичей

Химик с большим опытом работы, профессор Леонид Воскресенский прокомментировал слухи о том, что умершие от отравления москвичи могли съесть ядовитый арбуз. В беседе с корреспондентами портала Lenta.ru эксперт заявил, что эта версия звучит, мягко говоря, неправдоподобно.

Известно, что в крови покойных бабушки и ее 15-летней внучки нашли следы этиленгликоля. По мнению профессора, невозможно представить себе ситуацию, при которой в плод могло попасть токсичное вещество. Даже санитарная обработка от грызунов и насекомых рядом с полкой, где лежал плод, не могла бы дать смертельного эффекта.

«Этиленгликоль в арбузе — это из области фантастики. Это соединение, которое используется в качестве антифриза в машинах, тормозной жидкости, в батареи бывает заливают. Еще его как растворитель используют, редко, правда, но все же. Но это надо быть совершенно безбашенным, чтобы бахчевые обрабатывать этиленгликолем», — высказался Воскресенский.

Он заметил, что этиленгликоль относится к третьему классу токсичных веществ. Иначе говоря, нанести непоправимый вред организму яд может только в достаточных количествах.

«Над ним надо было день подышать, чтобы умереть. Но если его внутрь употреблять, то, в принципе, концентрация нужна небольшая», — констатировал профессор.

В заключение химик еще раз уточнил, что этиленгликоль в арбузе — «это что-то нереальное». Он предложил следователям и оперативникам искать источник отравления где-нибудь в другом месте.

По данным Минздрава РФ, летальный исход может наступить при однократном приеме этиленгликоля внутрь в количестве от 50 до 500 миллилитров. Чаще всего трагедии случаются, когда в организм попадает около 100 миллилитров опасного вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с симптомами отравления попали десять человек, проживавших на Совхозной улице в Москве, среди которых были дети. По последней информации, утром 13 сентября из многоэтажки госпитализировали еще одного ребенка. У трехлетнего малыша есть признаки кишечной инфекции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают химики и следователи. Расследование дела продолжается.