Врач рассказала о смертельной опасности распространенных лекарств против ОРВИ

Новость о массовом отравлении москвичей не сходит с первых полос газет, журналов, возглавляет все ТОПы электронных СМИ. А все потому, что никто не знает, из-за чего конкретно погибли пенсионерка и ее 15-летняя внучка, и как оказались в больнице еще с десяток людей. Основная версия — травля ядами, содержащимися в арбузах из местных магазинов. Но пока это не доказано, раз за разом всплывают новые теории. Например, отравление веществами, используемыми в быту.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-терапевт Елена Черненко рассказала, какую опасность таят привычные нам предметы и чем можно отравиться вплоть до летального исхода.

Капли от заложенности носа

Эксперт отметила, что многие люди недооценивают опасность медикаментов. В частности, каплей для носа. В осенне-зимний период времени, когда на улице морось и стужа, число заболевших ОРВИ увеличивается в разы. При серьезной заложенности становится невозможно спать и даже есть — изредка пропадают запахи. Пациенты стремятся облегчить страдания и закапывают «лошадиные» дозы препарата. Отсюда и возникают эксцессы.

«Капли для носа сосудосуживающие — одно из самых опасных веществ», — сказала Черненко.

Очень часто страдают от «передоза» дети. Мало того, что не все подростки знают, как именно пользоваться каплями, так еще и порой случайно выпивают препараты (речь, конечно, о малышах).

По данным Росздравнадзора, большую опасность несут всевозможные «Нафтизины», «Санорины», «Отривины», в которых содержатся нафазолина нитрат, этилендиамин, борная кислота, бензалкония хлорид, сорбитол, гипромеллоза и другие вещества. В умеренных дозировках они способны оказать нужный эффект. Но если переборщить…

Ведомство неоднократно просило медиков предупреждать пациентов о печальных последствиях передозировок. Случалось так, что, к примеру, у тех же детей начинали развиваться проблемы с сердцем, а потом они впадали в кому. Многие из таких пострадавших уже не возвращались на «этот» свет.

Бытовая химия, стройматериалы

Елена Черненко заметила, что пагубно влиять на организм могут и чистящие средства. Например, капсулы для стиральных порошков, которые детям кажутся красивыми конфетками. Нередки случаи, когда взрослые люди травились при проведении уборочных работ.

«В чистящих средствах содержится щелочь, поэтому происходят даже не отравления, а токсическое поражение. Не только местное идет поражение — пищевода, желудка, слизистой полости рта, но и токсическое поражение слизистой почек», — отметила терапевт.

Специалист также добавила, что порой люди страдают от ядовитых стройматериалов. Например, могут надышаться некачественной краской. Но в таких случаях обычно прибегают к профилактическим мерам — используют респираторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали вероятную причину отравления москвичей.