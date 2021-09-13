Как неделя с 13 по 19 сентября в преддверии дня равноденствия повлияет на людей

День осеннего равноденствия в этом году приходится на 22 сентября. Астролог Наталья Анисимова рассказала, как лучше провести неделю с 13 по 19 числа этого месяца и подготовиться к этому важному с энергетической точки зрения дню.

На неделе с 13 по 19 сентября вас ждут полезные знакомства и интересные поездки. Однако, не нужно быть чересчур доверчивыми, общаясь с новыми людьми. В этот период времени необходимо тщательно проверять любую информацию, которую вы получаете от окружающих. Кроме того, возможна повышенная впечатлительность.

В личной жизни тоже могут произойти перемены, но увы, не в лучшую сторону. В осенний период вам будет казаться, что чувства угасли, а ваш партнер к вам охладел. Третья осенняя неделя будет далеко не самой продуктивной. Вам захочется поработать с кем-то в паре, а возможно и вовсе переложить на кого-то ответственность.

Если вы планируете что-то приобрести, то самое время сделать это сейчас. Однако, не стоит скупать все с прилавков магазинов, отгородите себя от ненужных трат. Учтите, что, когда вы даете кому-то в долг, не стоит ожидать, что деньги вернут вам сразу. Во время инвестирования своих денежных средств, стоит взвесить все «за» и «против». Возможно, вы больше потеряете, чем приобретете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких изменений стоит ожидать на неделе с 13 по 19 сентября.