Нарколог рассказал, как яд мог проникнуть в организм погибших бабушки с внучкой в Москве
10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице, потребовалась госпитализация. Бабушка и девочка скончались.
Фото, видео: Depositphotos / Elnur_
Этиленгликоль, который обнаружили в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки, действительно может вызвать летальный исход при отравлении. Это в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru подтвердил врач-нарколог Алексей Казанцев.
«Этиленгликоль — бесцветная жидкость, без запаха, сладковатого вкуса. При попадании в организм вызывает серьезное отравление. Проникать может через кожу, а также через верхние дыхательные пути, но для этого надо длительное время находиться в обработанном этиленгликолем помещении. В большей части случаев отравление происходит при попадании внутрь. Смертельная доза — 100-140 миллилитров жидкости, но в некоторых случаях хватает и 50-60 миллилитров», — рассказал Казанцев.
Он уточнил, что опасное вещество широко применяется в производстве средств для ухода за автомобилями и помещениями: тосола, незамерзайки, антистатиков, антифризов, тормозной жидкости, химикатов для дезинфекции больших помещений, а также в обувных кремах.
Ранее стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы этиленгликоля. Предположительно, он мог входить в состав вещества для уничтожения насекомых, которое попало на продукты в магазине во время процедуры дезинсекции, и вызвать летальный исход.
Как ранее сообшал 5-tv.ru, задержан подозреваемый по делу о смерти внучки с бабушкой после отравления в Москве. Речь идет о 39-летнем сотруднике частной компании, осуществляющей обеззараживание помещения отделения «Магнит».
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