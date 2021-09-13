Установлена личность подозреваемого по делу об отравлении жителей Москвы

Следственные органы установили личность подозреваемого в деле об отравлении жителей дома по адресу: Совхозная, 16 в Москве.

По данным 5-tv.ru, это дезинсектор частной компании, проводившей обеззараживает помещение супермаркета «Магнит», по имени Антон, ему 39 лет, проживает в подмосковном Климовске. На опубликованном Следственным комитетом видео зафиксировано, как мужчина проводит дезинсекцию помещения.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого по делу о смерти бабушки с внучкой после отравления в Москве. Приоритетной версией следствия является отравление погибших веществом для уничтожения насекомых. Предполагается, что на продукты могло попасть средство для дезинсекции, которое и спровоцировало летальный исход. Уточнялось, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля.

Сейчас следствие продолжается, в рамках дела назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как, по версии нарколога, яд мог проникнуть в организм погибших бабушки и внучки в Москве.