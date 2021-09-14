Екатерина Терешкович объявила о разводе с Гогеном Солнцевым: «Даже не обсуждается»

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Надежда Квашенко
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66-летняя женщина сокрушается, что все ее старания удержать молодого мужа оказались напрасными, он только пьет и требует деньги.

Екатерина Терешкович объявила о разводе с Гогеном Солнцевым: «Даже не обсуждается»

Фото: Instagram @solntcev

Жена Гогена Солнцева заявила, что готова развестись с горе-супругом. По словам 66-летней Екатерины Терешкович, все ее мучения по омоложению, включая множество пластических операций, оказались напрасными.

«Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза. Вытянул из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается», — сообщила Терешкович в эфире ток-шоу на одном из телеканалов.

Эпопея скандального союза главного фрика страны с женой-пенсионеркой разворачивается на глазах всей страны уже не первый год. Странная парочка без конца выясняет отношения на потеху публике.

Сам непутевый супруг постоянно выкладывает в своем аккаунте в Instagram посты об отношениях и, в свою очередь, жалуется на недостойное поведение великовозрастной жены.

Недавно 40-летний шоумен утверждал, что возлюбленная избила и укусила его из ревности. По словам Солнцева, даме нужно научиться лучше себя контролировать, кроме того, у нее самой есть проблемы с алкоголем.

Как ранее писал 5-tv.ru, Солнцев потребовал ввести комендантский час для пожилых, потому что жена приходит домой пьяная в три часа ночи.

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