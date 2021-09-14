Мордвинова ответила на слухи о романе с Марком Захаровым

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Егор Измалкин
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Актриса извинилась перед скончавшимся в 2019 году худруком «Ленкома».

Мордвинова ответила на слухи о романе с Марком Захаровым

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Актриса Амалия Мордвинова ответила на слухи о романе с худруком театра «Ленком» Марком Захаровым, которые ходят уже многие годы. По словам артистки, ей было очень тяжело смириться с многочисленными домыслами, а упорно доказывать, что все гуляющие слухи - ложь, совсем не хотелось. 

«А нужно было бороться со слухами и интригами. Доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в „Ленкоме“. Все — точка», — призналась Мордвинова в одной из передач телеканала «Россия — 1».

ТАСС / Геодакян Артем

При этом, она очень хотела бы попросить прощения у скончавшегося режиссера, так как «стала для него проблемой».

«Я не удержала корону на голове в театре. Благодарю за счастье репетировать с вами в самом гениальном спектакле», — поблагодарила Захарова артистка.

Мордвинова играла в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Она, в частности, блистательно исполнила роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры». Затем долгое время проживала за границей, в том числе Индии и США.

«Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно», — рассказала Мордвинова.

Известно, что 47-летняя актриса полностью сменила род занятий и давно уже не снимается в кино и не выходит на театральную сцену. Сейчас она пишет стихи и увлекается духовными практиками. Как писал 5-tv.ru, ранее Амалия Мордвинова рассказала, что происходит в ее личной жизни после нескольких браков.

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