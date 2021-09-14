Раскрыт источник доходов депутата от КПРФ Бондаренко

Многомиллионный доход депутату Саратовской областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко принесла его супруга Ольга. Об этом сообщает портал «Телеграф».

По информации журналистов, незадолго до начала избирательной кампании 2021 года предприятие «ХимИнвест», которое Бондаренко с нуля разрабатывал и больше десяти лет возглавлял, перешло в собственность отчима его супруги — Виталия Мосягина, известного как владельца «Агрохима» и имеющего судимость за неуплату налогов.

Согласно данным портала, депутат-коммунист ранее помог семье супруги в продаже химпродукции в Саратове через «ХимИнвест». Через несколько лет теща коммуниста зарегистрировала компанию по грузоперевозкам — «Фортуна».

Портал опубликовал фото тещи депутата Валентины Мосягиной, которая позирует на фоне папок с отчетностью, но не компаний «ХимИнвест» или «Фортуна», а ООО «Химпроект». Последняя, предположительно, является одной из компаний крупного холдинга «Уралхим».

При этом «Химпроект» находится по тому же адресу, где зарегистрирована «Фортуна» Мосягиной. Авторы материала предполагают, что женщина имеет доступ к огромным ресурсам «Уралхима» и может направлять часть полученных средств Бондаренко.

Также в статье указывается, что немалую роль в продвижении Бондаренко сыграли его родная мать Галина Бондаренко и крестная Ольга Зинина — совладелицы предприятия «Поле чудес». В официальной биографии депутата отмечается, что он родился в семье продавщицы и таксиста, однако журналисты считают, что ему обеспечили безбедный старт для политической карьеры.

Отмечается, что Зинина успела поработать с саратовскими владельцами ЧОПов и агентств недвижимости и сама двигалась по партийной линии.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко стал известен на всю страну в 2018 году, когда сидел на так называемой министерской диете: в течение месяца питался на 3,5 тысяч рублей — стоимость продуктовой корзины в Саратовской области.

С тех пор он неоднократно оказывался в центре громких скандалов. Так, в 2019 году принадлежащая ему управляющая компания превратила жизнь населения нескольких многоэтажках в коммунальный ад: подвалы домов утопали в грязи и нечистотах, в то время как жильцы платили за услуги исправно. Выяснилось, что до ресурсоснабжающих организаций деньги просто не доходят.

В феврале этого года депутата заметили в саратовском клубе SOHO в компании криминальных авторитетов Андрея Кеши Сторожева, Фаика и Алексея Стрелка.

В апреле сообщалось о том, что в участников пикета у офиса управляющей компании «Красная» в Саратове, которой ранее руководил Бондаренко, неизвестный бросил страйкбольную гранату. Пикетчики считали депутата ответственным за повышение тарифов и некачественное коммунальное обслуживание.

Также Бондаренко задерживался за участие в несогласованной акции в поддержку дважды осужденного блогера Алексея Навального, за что на депутата составлялся административный протокол.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в этот же день в сети появилась переписка Бондаренко с одним из сторонников осужденного блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Из нее следует, что коммунист предлагал Волкову один миллион рублей за продвижение его кандидатуры в «Умном голосовании».