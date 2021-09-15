Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, оставили в силе. Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде.

Ранее в ходе заседания гособвинитель отметил, что Ефремову больше не способен приносить пользу обществу и в то же вреемя подчеркнул, что нет оснований для смягчения приговора звезде.

«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — сказал прокурор.

ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб Сергей Захаров, произошло 8 июня 2020 года в Москве на Смоленской площади. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную LADA. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме знаменитости в момент аварии. 57-летнего актера приговорили к восьми годам лишения свободы, после апелляции срок снизили на полгода, его Ефремов отбывает в колонии в Белгородской области.