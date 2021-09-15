Приговор Михаилу Ефремову оставили в силе
Во Втором кассационном суде рассмотрели жалобу на приговор звезде.
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru
Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, оставили в силе. Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде.
Ранее в ходе заседания гособвинитель отметил, что Ефремову больше не способен приносить пользу обществу и в то же вреемя подчеркнул, что нет оснований для смягчения приговора звезде.
«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — сказал прокурор.
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