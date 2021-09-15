Пугачева и Галкин ответили Гулькиной на слова о загубленных Примадонной карьерах

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Алексей Хитров
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Ранее экс-солистка «Миража» рассказала о якобы всемогуществе Пугачевой в российском шоу-бизнесе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @alla_orfey

Слова певицы Наталии Гулькиной о всемогуществе Аллы Пугачевой в российском шоу-бизнесе и якобы загубленных ею карьерах некоторых исполнителей не остались без внимания со стороны самой Примадонны. Ответ экс-солистке «Миража» она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья», — написала Пугачева.

Поддержку супруге оказал и юморист Максим Галкин. Он также в соцсети опубликовал ролик, в котором назвал высказывание Гулькиной о Пугачевой «очередной клеветнической глупостью».

При этом оба звездных супруга порекомендовали подписчикам ознакомиться со статьей известного музыкального обозревателя Артура Гаспаряна, в которой он со своей стороны высказался по поводу скандального заявления Гулькиной. В статье автор язвит по поводу «подзабытой» экс-солистки «Миража» и при этом подробно описывает заслуги Пугачевой перед отечественной эстрадой, а также поименно называет поп- и даже рок-звезд, взошедших с ее легкой руки на небосклон российского шоу-бизнеса.

Как сообщал 5-tv.ru, певица Наталья Гулькина в эфире YouTube-канала «Елена Ханга» рассказала, что карьера артиста на российской эстраде определяется благосклонностью или неприятием Аллы Пугачевой. По словам певицы, бывали случаи, когда по одному слову Примадонны жизнь музыканта на сцене оказывалась загублена навсегда. Гулькина также заявила, что Пугачевой достаточно сделать один звонок, и артист не появится на Первом канале никогда. 

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