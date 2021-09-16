Стало известно, когда бывший возлюбленный Волочковой вновь станет отцом

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Карина Исхакова
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Бизнесмен Игорь Вдовин готовится стать папой в пятый раз. От скандально известной балерины у него есть дочь Ариадна.

Стало известно, когда бывший возлюбленный Волочковой вновь станет отцом

Фото: Instagram @volochkova_art

Стало известно, когда бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин станет отцом. Супруга предпринимателя телеведущая Елена Николаева находится в интересном положении. Журналистка станет мамой до конца этого года, известно, что пары будет мальчик. Николаева не собирается долго сидеть в декрете, будущая мама хочет поскорее вернуться на экраны страны, пишет Starhit.ru.

«Декрет совсем не планирую. У меня срок под Новый год. Сразу после праздничных каникул надеюсь выйти», — рассказала Николаева.

Для 35-летней телеведущей этот ребенок будет первым. А вот ее избранник готовится стать отцом в пятый раз. У 57-летнего Игоря Вдовина есть трое детей от первой жены. После развода с первой супругой предприниматель встретил балерину. По словам танцовщицы, мужчина красиво ухаживал, преподносил цветы к ее ногам, посещал все спектакли. В 2005 году у пары родилась дочь Ариадна.

Спустя два года Волочкова и Вдовин сыграли пышную свадьбу, фотографии с праздничного торжества разлетелись по всему интернету. Позже выяснилось, что церемония была фейковой. Танцовщица и предприниматель официально так не зарегистрировали свои отношения. Спустя год Волочкова и Вдовин разошлись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Вдовина осталась недовольна сходством с Мэрилин Монро до пластики.

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