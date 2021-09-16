Названы наиболее вероятные участники шоу «Ледниковый период — 8»
Звезды готовятся к новому сезону проекта.
Фото: Depositphotos / vkovalcik
Восьмой сезон шоу «Ледниковый период» стартует совсем скоро. Хоть создатели проекта и пытаются не раскрывать подробностей, российские звезды все же рассказывают о своем участии в проекте. Многие уже приступили к тренировкам.
Никита Пресняков
Музыкант и актер Никита Пресняков опубликовал в своем Instagram-аккаунте список дел, которые запланировал на ближайшее время: монтаж клипов, репетиции в Губернском театре, запись альбома, стримы. В своем плотном графике он нашел место и для тренировок к «Ледниковому периоду», которые, по его словам, проходят «почти каждый день».
Максим Траньков
Олимпийский чемпион отказался от участия в шоу в прошлом сезоне из-за тренерской работы, однако зрители могли видеть в выступления его супруги Татьяны Волосожар. В этом году они поменялись ролями. Об этом рассказал в эфире Первого канала Илья Авербух: «Мы вышли на финальную стадию. Вы увидите своего любимого Максима Транькова».
Ксения Бородина
Продюсеры «Ледникового периода», по видимому решили продолжать сотрудничество со звездами «Дома-2». В прошлом году они пригласили поющую телеведущую Ольгу Бузову, а в этом предложили поучаствовать ее коллеге Ксении Бородиной. И не зря, ведь у той 18-миллионная армия поклонников в Instagram, и ожидается, что она привлечет их внимание к новому сезону шоу.
Давид Манукян
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, музыкант и блогер постоянно намекает в Instagram, что уже скоро покажет себя на льду. Накануне он опубликовал юмористический ролик с «Шоу большой страны», отсылающий к «Танцам со звездами», в котором Манукян участвовал ранее.
Алексей Ягудин
Олимпийский чемпион раскрыл все карты нового сезона — в своем Instagram он откровенно рассказывает, что станет ведущим очередного нового сезона проекта. Ранее он выступал на шоу в паре с Викторией Дайнеко и Валерией Ланской, а также вел предыдущие сезоны.
Алина Загитова
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram совместное фото с олимпийской чемпионкой и в ответ на вопрос, кто будет вести очередной сезон проекта, сообщил: «Надеемся с Алиной Загитовой, что будет вот так».
Евгения Медведева
Продюсер шоу Илья Авербух не раз намекал, на участие чемпионки мира и Европы в проекте. Она и сама это подтвердила в одном из интервью. В качестве кого предстанет спортсменка, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему «Ледниковый период» чуть не свел с ума актрису Ольгу Кузьмину.
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