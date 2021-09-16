Кольцо на каком пальце и почему может принести женщине беду

С давних времен принято считать кольца не просто украшениями, но оберегом, защищающим от злых сил. Согласно приметам, обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки поможет сохранить брак и сделать супругом счастливыми.

Незамужним же девушкам категорически нельзя носить это украшение на безымянном пальце правой руки. Таким образом, женщина обрекает на себя начатья, в том числе и в личной жизни. Она будет долго, но безуспешно искать своего суженного. Все мужчины, с которым она попытается построить отношения, будут изменять ей, а в конечном итоге все равно уйдут. Надевая кольцо на тот самый палец, предназначенный для обручального кольца вы рискуете раз и навсегда остаться одинокой.

На безымянный палец левой руки тоже не стоит надевать кольцо. Обычно, таким образом, украшения носят люди, которые развелись или потеряли свою вторую половинку. Если вы даже просто захотите примерить кольцо на этот палец, то вы накликать на себя буду.

Если же вам подарил кольцо ваш любимый, тогда вы можете смело носить его на безымянном пальце, как левой, так и правой руки. Преподнесенное вам украшение будет лучшим оберегом от сглаза. Помолвчные кольца тоже можно носить на безымянном пальце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как серьги в ушах влияют на судьбу.