Андрей Губин рассказал о здоровье: «Состояние гниющего заживо человека»

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Ирина Дряхлова
Эксклюзив 1 277

Известный певец и композитор, автор хита «Мальчик-бродяга» рассказал о своем самочувствии в интервью 5-tv.ru.

Фото, видео: YouTube @Самая полезная программа; 5-tv.ru

Андрей Губин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о своем состоянии. Певец признался, что у него давно имеются проблемы со здоровьем.

«Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую».

Певец и композитор рассказал, что чувствует себя так последние 15 лет. Ранее СМИ неоднократно сообщали о проблемах со здоровьем у Андрея Губина. По слухам, исполнитель страдает от неврологического недуга — левосторонней прозопалгии. Из-за этого артист часто ездит за границу, чтобы поправить здоровье. Например, Губин был в Египте.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все», — рассказал Губин в интервью Aif.ru.

Недавно 47-летний Андрей Губин вернулся из Германии, где записывал новые фонограммы и песни. Но уезжать за границу навсегда певец не планирует. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец продолжает заниматься творчеством и заявляет, что в его жизни ничего не изменилось, только он перестал ездить на гастроли.

Андрей Губин прославился в середине 90-х. Его хиты «Зима-холода», «Танцы», «Девушки, как звезды» знала и любила молодежь того времени. В последние годы Губин редко появляется на публике, из-за этого возникло много слухов. Даже некоторые знакомые артиста сообщали, что не могли выйти с ним на связь.

Ранее 5-tv.ru писал, с кем сейчас живет Андрей Губин.

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