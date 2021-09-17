🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Рак, если все время наступать на одни и те же грабли, на лбу не останется живого места — все будет в шишках. Вы такого результата хотите? Если нет, бросьте затею постоянно ломиться в двери, которые вам не открывают. Ищите другие пути для самореализации. Все так делают. Это нестрашно.

Близнецы, не смейте делать опрометчивых поступков и принимать серьезные решения 17 сентября. Это не ваш день. Лучше используйте время с благими целями. Самое время заняться своим здоровьем. Сходите в бассейн или на массаж. Ну или хотя бы просто помедитируйте в тишине — так восполните энергию.

Телец, у всех нас время от времени случаются «черные полосы». Но это не значит, что нужно отчаиваться. Лучшее, что вы можете сделать 17 сентября, поговорить о насущном с родными людьми. Речь идет не только о кровных родственниках, но и тех, кто близок вам по духу. Теплый разговор поможет восстановить отношения даже со старыми товарищами.

Овен, уходящая рабочая неделя была для вас очень непростой. Сегодня будьте внимательны ко всему новому. Вполне возможно, что новые люди и новая информация помогут разрешить наболевшие вопросы. Не бойтесь спрашивать советов у экспертов. Они подскажут, как улучшить положение.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 сентября, на растущей Луне повышается активность. Важно успеть завершить все важные дела до начала нового дня и заняться планированием на будущий месяц. Будьте внимательны к близким. По возможности держите все под контролем. Возможны неожиданные сюрпризы.

Лев, 17 сентября для вас — день приятных сюрпризов. Не отказывайтесь от романтических встреч, дружеских посиделок и деловых переговоров, даже если будет лень на них идти. Сегодня может случиться очень важная встреча. Взрослый человек может кардинально изменить вашу жизнь к лучшему!

Космический совет: неожиданные знакомства будут очень полезны.

♍ Дева

Дева, вы от рождения очень мягкий и обаятельный человек. Но не надо пользоваться своими данным ради достижения корыстных целей. Если что-то не получается очень долго, значит, нужно взглянуть на ситуацию под другим углом. И уж ни в коем случае не умолять окружающих о помощи и не лгать им. Можете за это поплатиться.

Космический совет: лесть — плохой способ достижения результата.

♎ Весы

Весы, все в вашей жизни хорошо. Все идет своим чередом — не о чем беспокоиться. 17 сентября можете посвятить себе-любимому. Занимайтесь тем, чем просит душа. Хотите петь? Пойте. Хотите танцевать? Танцуйте. Главное — не вмешивайтесь в личное пространство других людей. Следите за словами и эмоциями.

Космический совет: будьте максимально сдержанны и собранны.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня вы рискуете оказаться в неловкой ситуации. Если это произойдет, помните главное: ни в коем случае нельзя поступаться своими принципами. Что бы вам не предлагали, что бы не сулили взамен — действуйте по совести. За это вам воздастся втройне, уж поверьте.

Космический совет: не отказывайтесь от своих ценностей.

♐ Стрелец

Стрелец, велика вероятность быть обманутым 17 сентября. Поэтому смотрите в оба: проверяйте всю поступающую информацию по несколько раз, не ведитесь на странные авантюры. Поберегите деньги и нервы. Не спешите принимать серьезные решения. Все важные дела лучше отложить до понедельника. Космический совет: держите все и всех под контролем.

♑ Козерог

Козерог, вы сильно устали за рабочую неделю. Позвольте себе сегодня немного отдохнуть. Безотлагательные вопросы решите утром. Также не забудьте про важную документацию, серьезные разговоры и деловые звонки. Во второй половине дня не беседуйте на личные темы, избегайте контактов с неприятными людьми — иначе растеряете последнюю энергию.

Космический совет: не бойтесь расслабиться хотя бы вечером.

♒ Водолей

Водолей, вы никогда не добьетесь хороших результатов, если будете ориентироваться на окружающих. Люди всегда будут вас обсуждать и осуждать. Порой излишней критикой страдают и самые близкие, и родные. Но разве пустые слова стоят вашей мечты? Звезды полагают, что нет. Дерзайте, сегодня вам все удастся!

Космический совет: перестаньте сравнивать себя с другими.

♊ Рыбы

Рыбы, пятницу можно воспринимать как начало выходных, но пока это не ваш вариант. Звезды намекают, что впереди ожидает важный разговор. Не исключено, что он навсегда изменит вашу жизнь. Скорее всего, в лучшую сторону. Подготовьтесь к этому морально. Есть шанс, что оппонентом в дискуссии выступит очень близкий человек.

Космический совет: приготовьтесь к серьезным переговорам.

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