Как по дате рождения определить, кем вы были в прошлой жизни

Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 173 742

Нумерологи раскрыли, как по цифрам узнать свою прошлую судьбу.

Как по дате рождения определить, кем вы были в прошлой жизни

Фото: Depositphotos / agsandrew

Звездные специалисты могут рассказать о вашей жизни, предсказать будущее и даже приоткрыть завесу прошлого. Достаточно знать дату рождения, сделать небольшой математический подсчет, и получить интересующий вас ответ на интригующий вопрос, кем вы были в прошлой жизни. Такие знания помогут лучше понять себя и скорректировать при необходимости настоящее.

Берем дату, месяц и год рождения, складываем все цифры, получаем значение. Нужно, чтобы оно было однозначным от единицы до девяти.

Например, 17 сентября 1975 года. Суммируем все цифры, получаем 39. Снова складываем, получаем 12. 1+2=3. Искомую тройку ищем в описании.

1

В прошлой жизни вы были очень талантливым человеком, найдя своя призвание в искусстве. Поэт, писатель, музыкант, художник… а, может, вы ваяли скульптуры? Могли успешно заниматься прикладными науками, с удовольствием путешествовали, покоряя неизведанные земли.

2

Подчинять и управлять — вот ваше кредо прошлой жизни. Дипломаты, политики, государственные мужи — в этой роли вы были наиболее сильны. Всегда стремились поменять жизнь к лучшему, иногда воплощая несбыточные мечты в реальность. Ради этого приходилось идти на жертвы и подвиги. Одна из вероятностных линий развития — жизнь на сцене, возможно артистом или режиссером.

3

Прирожденные ораторы. Отличные юристы, преподаватели, священники — люди, которые не робеют перед многочисленной публикой. Им открывалось все тайное: религия, врачевание душ и эзотерика были любимыми занятиями.

4

Деньги и точный расчет — это про «четверок». Такие люди отдавали предпочтение точным наукам. Деньги всегда были в их руках: представители этого числа любили связать свою профессиональную деятельность с финансами, из них выходили отличные бухгалтеры и казначеи. Положительные эмоции наполняли их жизнь.

5

Пятерка свидетельствует о стремлении добиваться справедливости. Такие люди — приверженцы строгого следования букве закона, а значит, с большой вероятностью, среди них встречались юристы, адвокаты или судьи. При этом они не забывали помогать униженным и оскорбленным.

6

Духовное развитие и стремление познать природу души человека — главные характеристики «шестерок». Они либо рьяно посещали церковные службы, либо сами были священнослужителями, несущими религию народу.

7

«Семерка» — человек науки. Будучи ученым, он всю свою прошлую жизнь посвящал работе и научным изысканиям. Понятно, что такая серьезная увлеченность не способствовала созданию семьи.

8

«Восьмерка» подталкивала регулярно к подвигам. Уверенность в своих силах, активный и живой склад ума помогали им достигать успехов практически во всех делах, особенно удачно складывались отношения с недвижимостью, ее продажей.

9

Коллекционер. Такого человека привлекало все прекрасное, поэтому его жилище было всегда заставлено редкими и изящными вещицами. Из-за склонности к искусству в свободное время занимался разными видами творчества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по инициалам узнать судьбу человека.

-7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю...

Последние новости

6:40
«Омикрон» испортил Рождество: Европу охватили антиковидные протесты
6:31
Как живет единственная дочь Петросяна и почему она перестала общаться с отцом
6:26
Череда случайностей помогла избежать многочисленных травм в ДТП с авто ГИБДД в Петербурге
6:20
Три свечи и кусочек счастья: как изменить судьбу в день зимнего солнцестояния 21 декабря?
6:10
«Союз МС-20» с космическими туристами отстыковался от МКС
5:58
Навка показала, как Песков в шапке-ушанке резво бежит с дочкой на ватрушке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год